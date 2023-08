Novorizontino quer continuar no G-4 e Ponte Preta luta para se afastar da zona de rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2023 - 6:00 Compartilhe

Apenas duas partidas fecham, domingo, as disputas da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque fica para o duelo dos opostos entre Novorizontino e Chapecoense, no qual o time paulista tentará seguir no G-4 – zona de acesso – e o rival busca a reabilitação para sair da zona de rebaixamento.

O duelo está marcado para as 15h45, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O Novorizontino soma 42 pontos e está dentro da zona de acesso. Já a Chapecoense vive um momento completamente diferente, porque não vence há cinco jogos e amarga a penúltima posição, com 19 pontos.

Mais tarde, às 18h, Ceará e Ponte Preta se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os donos da casa somam 33 pontos, vem de derrota para o Vitória por 1 a 0 e busca a reabilitação para voltar a encostar na briga pelo G-4. Já o time campineiro vem de dois jogos sem derrota e com 27 pontos, tenta pontuar para abrir distância da zona de rebaixamento.

Confira os jogos da 24ª rodada da Série B:

Domingo

15h45

Novorizontino x Chapecoense

18h

Ceará x Ponte Preta

