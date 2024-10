Novorizontino pode voltar à liderança da Série B e Vila Nova busca entrar no G-4

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2024 - 7:30 Para compartilhar:

O Novorizontino tem a chance de retomar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro no duelo paulista contra o Mirassol, que pode se aproximar dos líderes. Já o Vila Nova quer se aproveitar para voltar ao G-4 – zona de acesso. O time goiano desafia o Coritiba. Enquanto isso, Ituano e Ceará brigam por objetivos opostos neste sábado, pela 32ª rodada.

No Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol e Novorizontino fazem duelo direto pelo acesso. Apesar de estar na vice-liderança, com 54 pontos, dois atrás do Santos, o time de Novo Horizonte vem de duas derrotas consecutivas. Perdeu em casa para o Sport, por 3 a 1, e fora para o Amazonas, por 1 a 0. Agora busca a reabilitação.

O Mirassol também vem de altos e baixos, mas tem conseguido permanecer no G-4, onde se encontra com 50 pontos. O triunfo é fundamental para continuar bem na luta pelo acesso e próximo dos primeiros colocados. Em casa, tem apenas uma derrota, para o Botafogo por 2 a 1. Na última rodada perdeu por 3 a 2 para o líder Santos, na Vila Belmiro.

Com 49 pontos, o Vila Nova enfrenta o Coritiba, em Goiânia, para entrar no G-4, o que dependeria também de um tropeço do Mirassol. O time vem motivado após vencer o clássico com o Goiás por 1 a 0. É o único invicto como mandante. Em 15 jogos, venceu 11 e empatou quatro vezes, com aproveitamento de 82,2%.

Seu rival, o Coritiba, tem 44 e tenta uma arrancada para poder sonhar com o acesso. Uma derrota praticamente eliminaria as chances de disputar a Série A na próxima temporada. Na última rodada, venceu o Amazonas por 3 a 1.

Ituano e Ceará se enfrentam no Estádio Novelli Júnior, em Itu. O time paulista é o vice-lanterna, com 31 pontos, e está cada vez mais perto do rebaixamento, por isso precisa reagir, diante de um rival, que mira o G-4.

O Ceará, com 48 pontos, tem a chance de encostar nos quatro primeiros colocados. Na rodada passada, bateu a Ponte Preta por 1 a 0. O time cearense tem apenas três vitórias fora de casa, três empates e nove derrotas.

A rodada vai ter três jogos domingo. Pela manhã, o Operário recebe o Paysandu, ameaçado pelo descenso, e à tarde acontece o dérbi campineiro, entre Ponte Preta e Guarani. À noite, no Recife, o Sport defende posição no G-4 diante do ameaçado Botafogo-SP.

Confira os jogos da 32ª rodada:

SÁBADO

16h

Vila Nova x Coritiba

17h

Mirassol x Novorizontino

Ituano x Ceará

DOMINGO

11h

Operário-PR x Paysandu

18h30

Ponte Preta x Guarani

19h30

Sport x Botafogo-SP