Novorizontino perde para o Amazonas e tem liderança ameaçada na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2024 - 23:49 Para compartilhar:

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino tem seu posto mais alto da tabela ameaçado. Isso porque, o time foi até Manaus nesta sexta-feira e acabou superado por 1 a 0 para o Amazonas, na Arena da Amazônia, na sequência da 30ª rodada. O resultado é bom para o Santos, que pode reassumir a liderança da competição. Matheus Serafim marcou o único gol da partida.

O resultado também pôs fim a uma série de seis jogos sem perder do Novorizontino, que permanece com 54 pontos, um a mais que o Santos, que atua somente na segunda-feira, diante do Goiás, às 21h, em Goiânia. Um empate basta para o time de Carille assumir a ponta da tabela. Já o Amazonas se reabilitou de duas derrotas seguidas e segue sonhando com o G-4 – grupo de acesso – ao subir para o 10º lugar, com 42 pontos, ficando a cinco do Mirassol, que ainda joga na rodada.

O duelo começou bastante estudado. Com mais qualidade, o Novorizontino tinha maior frequência no campo de ataque, mas sem conseguir levar perigo ao gol. Enquanto o Amazonas teve uma grande chance com Matheus Serafim, que mandou por cima do gol.

Como estratégia, o líder da Série B deixava a bola com os donos da casa e atacava com efetividade. Rodolfo, por duas vezes, e Neto Pessoa deram trabalho ao goleiro Marcão, que fez boas intervenções. Os donos da casa só foram incomodar no final, em cobrança de falta de Diego Torres, defendida por Jordi.

Na segunda etapa, o Novorizontino teve uma péssima notícia. Principal desafogo da equipe, o atacante Rodolfo sentiu uma lesão e teve que ser substituído. Perdendo a posse de bola no ataque, o Amazonas cresceu na partida e abriu o placar, aos 18 minutos. Matheus Serafim recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu firme para o gol.

Atrás do marcador, o Novorizontino foi para o tudo ou nada, colocando quatro atacantes em campo. Do outro lado, o Amazonas pouco aproveitou os espaços e se concentrou em se defender. Na reta final, Waguininho teve a bola do empate, mas furou já na pequena área.

O Novorizontino volta a campo na próxima sexta-feira (dia 11), às 18h30, no confronto direto contra o Sport, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista. Já o Amazonas encara o Coritiba, no dia 13, às 16h, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 0 NOVORIZONTINO

AMAZONAS – Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano; Jorge Jiménez (William Barbio), Barros e Diego Torres (Erick Varão); Matheus Serafim (Sidcley), Luan Silva (Dentinho) e Enio. Técnico: Rafael Lacerda.

NOVORIZONTINO – Jordi; Luisão, Rafael Donato, Patrick e Rodrigo Soares (Igor Formiga); Dudu (Lucca), Eduardo (Dantas) e Waguininho; Pablo Dyego (Fabrício Daniel), Rodolfo (Léo Tocantins) e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

GOL – Matheus Serafim, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ezequiel, Alvariño, Ênio, Diego Torres e Matheus Serafim (Amazonas); Dudu, Dantas e Neto Pessoa (Novorizontino).

ÁRBITRO – Fábio Augusto de Sá Júnior (SE).

RENDA – R$ 67.150,00.

PÚBLICO – 8.852 torcedores.

LOCAL – Arena da Amazônia, em Manaus (AM).