Novorizontino mira G-4 da Série B e Guarani faz duelo direto contra rebaixamento

A nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B vai ter três jogos no final de semana. Além do Grêmio, que encara o Vila Nova no domingo, dois paulistas entram em campo no sábado, ambos fora de casa. Às 16h30, o Novorizontino busca manter reação diante do CSA, enquanto o Guarani faz confronto direto com o Sampaio Corrêa, às 19h, para fugir da zona de rebaixamento (Z-4).

O Novorizontino conseguiu excelente reação e está há quatro jogos sem perder, sendo duas vitórias e dois empates. Com isso, chegou a 13 pontos e iniciou a rodada em quinto lugar. Com a derrota do Sport, que tem 15, o time paulista entrará na zona de acesso (G-4) em caso de vitória.





Já o CSA está há quatro rodadas sem vencer e tem oito pontos, dentro do Z-4. Curiosidade desta partida, que será realizada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), é que o CSA ainda não perdeu como mandante, assim como o Novorizontino como visitante.

Sampaio Corrêa e Guarani, que se enfrentam no Estádio Castelão, em São Luís (MA), também estão em situações incômodas, ambos com oito pontos e lutando contra o Z-4. O time de Campinas está há cinco jogos sem perder, mas vem de quatro empates seguidos e ainda não venceu fora de casa. Os maranhenses vêm de derrota para o Cruzeiro, por 2 a 0. Apesar disso, ainda não perderam como mandantes – foram duas vitórias e dois empates.

Confira os jogos da 9ª rodada:

SÁBADO

16h30

CSA x Novorizontino

19h

Sampaio Corrêa x Guarani

DOMINGO

16h

Vila Nova x Grêmio