Novorizontino faz duelo paulista com o Ituano para voltar ao G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 8:00 Compartilhe

Um confronto paulista vai abrir a 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 19h, o Novorizontino, que busca reabilitação para voltar ao G-4, recebe o Ituano no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O adversário chega em bom momento e quer se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. No primeiro turno, o Novorizontino levou a melhor ao vencer por 2 a 0.

Com duas derrotas seguidas, em casa para a Chapecoense, por 2 a 1, e fora diante do CRB, por 1 a 0, o Novorizontino estacionou nos 42 pontos e saiu do G-4, ocupando o quinto lugar, atrás de Vitória (48), Sport (45), Criciúma (44) e Juventude (43). Em 12 jogos como mandante, o Novorizontino venceu sete, empatou dois e perdeu três vezes.

O Ituano, apesar de estar um pouco abaixo na tabela, em 13º com 32 pontos, chega em um momento muito melhor. Está invicto há seis jogos, sendo três vitórias e três empates. Nas duas últimas rodadas, superou o Criciúma, por 3 a 0, e o Sport, por 2 a 1. Como visitante, já são 13 jogos, com três vitórias, quatro empates e seis derrotas. Cinco dessas derrotas, porém, foram nos cinco primeiros jogos fora de casa, demonstrando recuperação durante a competição. Coincide com a presença do técnico Marcinho Freitas.

A rodada seguirá com jogos até domingo. Na quinta-feira, destaque para o Juventude, que recebe a Chapecoense. Na sexta, o líder Vitória duela com o Mirassol. No sábado, o principal jogo será o dérbi campineiro entre Guarani e Ponte Preta. No domingo, o vice-líder Sport visita o Botafogo-SP.

CONFIRA OS JOGOS DA 26ª RODADA:

QUARTA-FEIRA

19h

Novorizontino x Ituano

QUINTA-FEIRA

21h30

Juventude x Chapecoense

SEXTA-FEIRA

19h15

Vitória x Mirassol

21h30

Londrina x Tombense

SÁBADO





15h30

Avaí x Atlético

17h

ABC x Sampaio Corrêa

Ceará x Criciúma

18h

Guarani x Ponte Preta

DOMINGO

15h45

Vila Nova x CRB

18h

Botafogo x Sport





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias