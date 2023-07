Novorizontino faz duelo direto com o Vila Nova e a Ponte Preta tenta segurar o Vitória

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 6:30 Compartilhe

O domingo será de tirar o fôlego com a disputa de três jogos importantes que irão fechar a 20ª rodada, a primeira do returno, da Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado por três vitórias seguidas, o Vitória tentará se manter na liderança diante da Ponte Preta que busca a reabilitação na estreia do técnico Pintado. Outro destaque será o duelo direto entre Novorizontino e Vila Nova.

Atualmente com 37 pontos, o Vitória está brigando ponto a ponto pela primeira colocação. Mas terá um duelo complicado. Afinal, irá enfrentar a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 18h. Os donos da casa vêm de três jogos de jejum de vitórias e tentam se reabilitar para voltar a abrir distância da zona de rebaixamento. O duelo marcará a estreia do técnico Pintado, escolhido para o lugar de Felipe Moreira.

Mais cedo, às 15h30, também no interior do Estado de São Paulo, o Novorizontino encara o Vila Nova, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. O time mandante tem 36 pontos e vem de duas vitórias seguidas. O adversário vem logo atrás com 35, mas não sabe o que é vencer há três jogos.

Às 11h da manhã, Tombense e Criciúma jogam no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, interior de Minas Gerais. O time catarinense está no pelotão de cima com 34 pontos, enquanto o rival está bem próximo da zona de rebaixamento, com 18.

CONFIRA OS JOGOS DA 20ª RODADA DA SÉRIE B:

DOMINGO

11h

Tombense x Criciúma

15h30

Novorizontino x Vila Nova

18h

Ponte Preta x Vitória

