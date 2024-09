Novorizontino enfrenta o Coritiba para continuar isolado na liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Depois da vitória em cima do Vila Nova por 2 a 0, o Novorizontino volta a campo neste domingo, quando três jogos movimentam as disputas da 25ª rodada, tentando se manter na liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, visita o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, às 18h30.

No momento, o time paulista, que venceu seis dos últimos dez jogos, soma 43 pontos e começou a rodada um ponto na frente do Mirassol, que tinha 42. Já o Coritiba, até tinha embalado três vitórias seguidas, mas perdeu por 2 a 1 para o Guarani, na rodada passada, e agora busca a reabilitação. O time paranaense é o 12º com 33 pontos.

Um pouco mais cedo, às 16h, o Ceará encara o Operário-PR, na Arena Castelão, em Fortaleza. O time cearense busca embalar o quarto jogo sem derrota para encostar cada vez mais na briga pelo G-4 – zona de acesso. Aparece em sexto lugar, com 36 pontos. O rival, por sua vez, é 11.º com 33 e também vem de vitória e empate, nas duas últimas rodadas.

América-MG e Guarani se enfrentam no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), também às 18h30. Os donos da casa vêm de um jejum que já dura quatro jogos – dois empates e duas derrotas – e precisam da reabilitação para continuarem na parte de cima da tabela. Soma 35 pontos, na nona colocação. O rival campineiro, por sua vez, chega embalado por três vitórias nos últimos quatro jogos, mas continua na lanterna, com 21 pontos.

A 25ª rodada da Série B será encerrada com mais dois jogos na segunda-feira. A Ponte Preta tenta se reabilitar diante da Chapecoense para seguir longe da zona de rebaixamento. Já o Goiás encara o Botafogo-SP, fora de casa, em Ribeirão Preto, tentando se aproximar do G-4.

Confira os jogos da 25ª rodada da Série B:

DOMINGO

16h

Ceará x Operário-PR

18h30

América-MG x Guarani

Coritiba x Novorizontino

SEGUNDA-FEIRA

20h

Botafogo-SP x Goiás

21h30

Ponte Preta x Chapecoense