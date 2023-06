Novorizontino e Vila Nova entram em campo de olho na liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 7:30 Compartilhe

A disputa pela liderança da Série B Campeonato Brasileiro, neste sábado, promete ser acirrada. Pela 13ª rodada, Novorizontino e Vila Nova entram em campo para “roubar” a primeira posição do Sport. O time paulista enfrenta o Tombense, enquanto os goianos jogam frente ao Botafogo-SP.

O Novorizontino vive o seu melhor momento na competição e vem de seis triunfos consecutivos. Apesar disso, viu o Sport pular para a primeira colocação com uma vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, na última quinta-feira. O time pernambucano ainda tem um jogo atrasado contra o CRB.

O time paulista tenta recuperar a primeira posição, já que tem 26 pontos, um a menos do que os pernambucanos. Seu adversário, o Tombense é apenas o 18º colocado, com nove. A partida será realizada em Muriaé (MG).

Quem também está de olho na primeira posição é o Vila Nova, que desafia o Botafogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Com 24 pontos, o time goiano assume a ponta caso goleia o rival, desde que o Novorizontino também perca. Já o time paulista, com 18, tenta encerrar uma sequência de quatro tropeços consecutivos.

Mais dois jogos serão disputados no sábado. Querendo voltar ao G-4, com 23 pontos, o Criciúma faz o clássico com a Chapecoense, que está dentro da zona de rebaixamento, com 10, na Arena Condá na cidade de Chapecó (SC).

O retrospecto entre eles é equilibrado. Já se enfrentaram em 58 partidas, com 23 vitórias do Criciúma, 22 da Chapecoense e 13 empates. A última vitória do time carvoeiro, no entanto, aconteceu em 2016, quando fez 3 a 2, pelo Campeonato Catarinense.

Por fim, Avaí e Londrina travam na Ressacada, em Florianópolis, um duelo direto na luta contra o rebaixamento. O time catarinense, com nove pontos, não vence há seis jogos, enquanto os paranaenses não vencem há cinco. O Londrina é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com dez pontos.

A rodada será finalizada no domingo com mais três jogos e o destaque fica para o confronto entre Guarani e Vitória, outro que também está de olho na liderança da Série B.

CONFIRA OS JOGOS DA 13ª RODADA:

SÁBADO

11h

Botafogo-SP x Vila Nova-GO

16h

Avaí x Londrina

17h

Chapecoense x Criciúma

18h15





Tombense x Novorizontino

DOMINGO

11h

Mirassol x ABC

15h30

Sampaio Corrêa x Ceará

18h

Guarani x Vitória

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias