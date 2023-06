Novorizontino e Vila Nova disputam liderança provisória da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/06/2023 - 8:00 Compartilhe

Brigando pelas primeiras posições, Novorizontino e Vila Nova podem assumir provisoriamente a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A competição terá neste sábado quatro jogos pela 12ª rodada, a ser encerrada somente no domingo, com mais cinco jogos.

O Novorizontino, ao lado do Juventude, é o time que vive melhor momento da competição, vindo de cinco vitórias seguidas. Com 23 pontos, o time paulista aparece em terceiro lugar e recebe, às 17h, o Sampaio Corrêa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O Sampaio Corrêa ocupa o 12º lugar, com 15 pontos, sendo que 11 destes foram conquistados como mandante.

O Vila Nova também tem 23 pontos, mas está em segundo lugar, atrás somente do líder Vitória, com 25, que joga apenas no domingo. Vindo de duas vitórias, o time goiano está invicto em casa, com quatro vitórias e um empate, além de ter um jogo a menos.

Às 16h, receberá o Guarani, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Os paulistas estão em 11º na tabela, com 15, há cinco jogos sem vencer, o que resultou na demissão do técnico Bruno Pivetti. O time de Campinas vai ser dirigido, de forma interina, por Ben-Hur Moreira.

As outras duas partidas reúnem times da zona intermediária, entre o G-4 e a zona de rebaixamento. Às 17h, o Ituano, 13º com 13 pontos, recebe o Atlético-GO, décimo colocado, com 16, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Mais tarde, às 19h30, Ceará e CRB fecham o dia na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os donos da casa estão em sétimo, com 19 pontos, enquanto os alagoanos têm 11, em 14º lugar.

Confira os jogos da 12ª rodada da Série B:

SÁBADO

16h

Vila Nova x Guarani

17h

Ituano x Atlético-GO

Novorizontino x Sampaio Corrêa

19h30

Ceará x CRB

DOMINGO

11h

Ponte Preta x Sport





Londrina x Mirassol

15h30

Avaí x Botafogo

18h

Vitória x Criciúma

18h15

Juventude x Tombense

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias