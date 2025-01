Novorizontino e Velo Clube empatam e freiam empolgação após grandes vitórias no Paulistão

Novorizontino e Velo Clube entraram em campo nesta terça-feira empolgados depois de derrotarem os grandes Palmeiras e Santos, respectivamente. Entretanto, tiveram que se contentar com um ponto, após ficarem no empate por 1 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, freando a reação da dupla no Campeonato Paulista. O duelo foi válido pela quinta rodada.

Na última rodada, o Novorizontino quebrou uma série de 42 jogos sem derrotas do Palmeiras na primeira fase do estadual, ao vencer por 2 a 1, de virada, na Arena Barueri. Já o Velo Clube derrotou o Santos pela primeira vez na sua história, também por 2 a 1, em casa. Com o resultado desta terça, o Novorizontino se manteve em segundo lugar do Grupo C, com seis pontos, enquanto o Velo Clube segue na lanterna do Grupo D, com quatro.

A primeira etapa foi bastante morosa. As duas equipes não se encontraram em campo e o jogo careceu de emoções e chances de gols. Com muitos erros de passes, o Novorizontino tinha mais a posse de bola, mas pouco produziu, assim como o Velo Clube, focado no contra-ataque e que não aproveitou nenhuma oportunidade.

Sem conseguir produzir, o jogo foi ficando feio, com muitas ligações diretas e lançamentos sem efetividade. A melhor chance dos visitantes saiu dos pés de Amorim, para fácil defesa de Jordi. Já na reta final, o único lance de perigo saiu dos pés de Airton, pelo lado dos donos da casa, que parou em boa defesa de Dalton, à queima roupa.

O segundo tempo voltou mais animado. Com outra postura, o Novorizontino conseguiu ser efetivo e criou chances. Airton bateu forte e Dalton espalmou. Logo depois, Nathan cabeceou e Rafael Ribeiro tirou em cima da linha. Entretanto, quem marcou foi o Velo Clube. Em cobrança de escanteio, Daniel Amorim, que tinha acabado de entrar, cabeceou para abrir o placar, aos 17 minutos.

A alegria do time de Rio Claro durou pouco. 10 minutos depois, Pablo Dyego cruzou, Robson desviou para a área e Waguinho mandou para as redes para deixar tudo igual. Após o gol, foi pressão total dos donos da casa. Dalton salvou os visitantes pelo menos duas vezes, com boas intervenções. No fim, a pressão do Novorizontino não surtiu efeito, o Velo Clube se fechou na defesa e o empate permaneceu até o fim.

O Novorizontino volta a campo na sexta-feira, às 19h30, abrindo a sexta rodada contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Já o Velo Clube atua no sábado, às 20h30, quando recebe o Mirassol, em Rio Claro.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 VELO CLUBE

NOVORIZONTINO – Jordi; Dantas (Léo Tocantins), César Martins e Patrick; Patrick Brey, Luiz Oyama, Marlon (Willian Farias) e Waguinho; Airton Moisés (Pablo Dyego), Nathan (Bruno José) e Pedro Balotelli (Robson). Técnico: Eduardo Baptista.

VELO CLUBE – Dalton; Marcelo Augusto, Gabriel Mancha, Rafael Ribeiro e Yuri Ferraz; Léo Campos, Carlos Manuel, Pedro Favela e Felipinho Barreto (Silas); Jefferson Nem (Pedro Cacho) e Daniel Amorim (Lucas Duni). Técnico: Guilherme Alves.

GOLS – Daniel Amorim, aos 17, e Waguininho, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pedro Balotelli (Novorizontino); Marcelo Augusto e Yuri Ferraz (Velo Clube).

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

RENDA – R$ 18.755,00.

PÚBLICO – 1.343 torcedores.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).