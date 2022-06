Novorizontino e Sampaio Corrêa empatam e ficam longe da briga pelo G-4 da Série B

Novorizontino e Sampaio Corrêa acabaram ficando no empate sem gols, neste sábado à tarde, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior de São Paulo, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, os dois times perderam a chance de se aproximarem da briga pelo G-4 da zona de classificação.

Atualmente, o time paulista aparece na sexta colocação com 14 pontos, mas chegou ao terceiro jogo sem vitória. O Sampaio Corrêa está um pouco abaixo, com 12. Mas, diferentemente do adversário, engatou o segundo jogo sem derrota para seguir na parte de cima da tabela.





Mesmo jogando fora de casa, foi o Sampaio Corrêa quem tomou a iniciativa nos primeiros minutos, tendo mais posse de bola e fazendo pressão na área do adversário. Após 20 minutos, o Novorizontino passou a equilibrar a partida, mas só foi responder com perigo aos 37 minutos. Douglas Baggio recebeu em profundidade, pedalou para cima da marcação e chutou cruzado, mas parou em uma boa defesa de Luiz Daniel que espalmou para fora.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu equilibrado, agora com as duas equipes trocando passes no meio campo e buscando espaços para chegar com perigo ao gol adversário. O Novorizontino foi quem chegou melhor primeiro. Aos 18, Cléo Silva bateu cruzado e Luiz Daniel espalmou. No rebote, Ronaldo tentou duas vezes, mas parou no goleiro mais uma vez. No lance seguinte, o Sampaio Corrêa responde em um chute rasteiro de Gabriel Poveda que saiu tirando tinta da trave.

Depois disso, os dois times foram para o tudo ou nada em busca da vitória. Em um desses lances, o Novorizontino ficou bem perto do objetivo. Aos 39 minutos, Weliton recebeu um cruzamento da esquerda e desviou com perigo, mas acabou mandando para fora. Nos minutos finais, não deu tempo para mais nada. Ninguém se arriscou.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira (07) para a disputa da 11.ª rodada da Série B. Às 20h30, o Sampaio Corrêa visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Novorizontino também joga fora de casa e encara o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 0 SAMPAIO CORRÊA

NOVORIZONTINO – Giovanni; Felipe Albuquerque (Felipe Rodrigues), Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Jhony Douglas (Léo Baiano), Gustavo Bochecha e Diego Torres (Danielzinho); Douglas Baggio, Ronaldo (Welliton) e Ronald (Cléo Silva). Técnico: Allan Aal.

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateusinho (Lucas Araújo), Allan, Nilson Júnior e Lucas Hipólito; André Luiz, Eloir (Ferreira) e Rafael Vila (Renatinho); Pimentinha (Maurício), Gabriel Poveda (Rafael Costa) e Ygor Catatau. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS Douglas Baggio, Léo Baiano e Romário (Novorizontino) e Ferreira e Maurício (Sampaio Corrêa).

RENDA – R$ 24.550,00.

PÚBLICO 1.555 pagantes

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).