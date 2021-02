Novorizontino e Ponte empatam na estreia no Campeonato Paulista

Na rodada de abertura do Campeonato Paulista de 2021, Novorizontino e Ponte Preta saíram de campo iguais. As equipes empataram em 1 a 1 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e somaram um ponto. Novorizontino e Ponte Preta, no momento, lideram os grupos C e B, respectivamente, já que nenhum dos adversários dentro das próprias chaves estreou ainda. Os gols da partida foram marcados por Moisés, para a Macaca, e Murilo Rangel para o Tigre.

Quem abriu o placar foi a Ponte, quando Moisés, no final da primeira etapa, recebeu pela esquerda, avançou sem ser incomodado e tocou na saída do goleiro. No segundo tempo, aos 22, os donos da casa mostraram a força que resultou no acesso à Série C do Campeonato Brasileiro recentemente, e empataram com Murilo Rangel, que aproveitou bobeada da defesa adversária após uma cobrança de lateral e concluiu de cara para o gol para marcar.

O Campeonato Paulista é dividido em quatro grupos com quatro equipes cada. Na primeira fase, cada uma das dezesseis equipes joga contra as doze que não fazem parte do próprio grupo.

Mirassol estreia com vitória

Semifinalista do Campeonato Paulista de 2020, o Mirassol sofreu, mas também manteve a boa fase (a equipe foi a grande campeã da Série D, título conquistado há três semanas). Jogando fora de casa, o time saiu atrás do marcador diante do São Bento, que marcou com Geovane Itinga. No entanto, conseguiu a virada com gols de Daniel Borges e Fabrício, este último convertendo pênalti assinalado com a ajuda do VAR (árbitro de vídeo). O Mirassol é o líder provisório do grupo D, com três pontos.

