Novorizontino e Guarani têm jogos importantes na briga pelo G-4 da Série B

Iniciada na última terça-feira, a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua bastante espaçada e, neste sábado, acontecem apenas três jogos. O grande destaque fica para os paulistas Novorizontino e Guarani que querem seguir na briga pelo G-4 – zona de acesso.

Depois de sair da zona de acesso com os primeiros resultados da rodada, o Novorizontino tenta voltar a vencer para retornar ao badalado grupo. Vindo de inesperada derrota em casa por 2 a 1 para a Chapecoense, o time de Novo Horizonte, que tem 42 pontos, visita o CRB, no estádio Rei Pelé, às 18h. O rival vem embalado por quatro jogos sem derrota e soma 33 pontos.

Mais cedo, às 17h, o Guarani visita o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), focado em conquistar a segunda vitória seguida para seguir na cola do G-4. Atualmente, tem 40 pontos, enquanto o rival vem de cinco empates seguidos e está na zona de rebaixamento com 25.

No mesmo horário, Tombense e Ceará se enfrentam no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, interior de Minas Gerais. O time cearense não vence há dois jogos e com 34 pontos, busca a reabilitação. Já os donos da casa brigam contra a degola e somam apenas 20 pontos.

A rodada segue domingo com mais dois jogos, entre eles o clássico catarinense entre Chapecoense e Avaí, e uma partida na noite de segunda-feira.

CONFIRA OS JOGOS DA 25ª RODADA DA SÉRIE B:

Sábado

17h

Sampaio Corrêa x Guarani

Tombense x Ceará

18h

CRB x Novorizontino

Domingo

15h45

Chapecoense x Avaí

18h

Atlético-GO x Vitória





Segunda-feira

20h

Botafogo-SP x ABC

