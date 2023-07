Novorizontino derrota Vila Nova e assume a liderança provisória da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 17:55 Compartilhe

Com dois gols do atacante Ronaldo e um de Rômulo, no duelo que colocou frente a frente as duas melhores defesas, o Novorizontino levou a melhor e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista venceu o Vila Nova, por 3 a 1, neste domingo, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), em confronto direto dentro do G-4 – grupo de acesso à primeira divisão.

Os gols de Ronaldo foram anotados no primeiro tempo, um deles de pênalti, e Rômulo marcou o terceiro na etapa final. Guilherme Parede descontou para o time goiano nos minutos finais do jogo.

Esta foi a terceira vitória seguida do Novorizontino, que, com 39 pontos, lidera a competição de forma provisória, podendo ser superado pelo Vitória, com 37, e ainda vai jogar nesta rodada. Sem vencer há quatro rodadas, o Vila Nova, que chegou a liderar a competição, estaciona 35 pontos, mas ainda permanece no G-4 – é justamente o quarto colocado.

A partida começou movimentada com os dois times dispostos a buscar os três pontos. Antes dos 15 minutos, o mandante já tinha criado duas boas chances de gol. Na melhor delas, Léo Tocantins perdeu na cara do goleiro Dênis Júnior.

Mesmo jogando fora de casa, foi o Vila Nova quem criou as principais oportunidades, sempre com Neto Pessoa, que teve pelo menos três boas oportunidades de marcar e Lourenço, em lances de bola parada.

Mesmo com domínio do jogo quem abriu o marcador foi o Novorizontino. Aos 36 minutos, após boa troca de passe, Reverson acionou Aylon, que só escorou para Ronaldo, que sozinho, bateu forte e rasteiro no canto do goleiro: 1 a 0.

O segundo gol saiu aos 48, quando Aylon chutou pela direita e a bola explodiu no braço de Eduardo Doma. Na cobrança de pênalti, Ronaldo bateu forte no canto direito e marcou o segundo dele na partida.

O Vila Nova voltou para etapa final pressionando, mas Novorizontino, bem organizado, anulava as jogadas ofensivas do adversário, controlava a partida e criava boas chances de ampliar o marcador.

O time da casa com a vantagem adquirida na primeira etapa segurou bem o visitante na etapa final e ainda chegou com perigo nos contra-ataques. E foi assim que fez o terceiro. No contra-ataque pela esquerda, Jenison recebeu no meio e acionou Rômulo livre pela direita, que dominou e bateu forte e cruzado no canto, aos 34.

Mas o Vila Nova não desistiu do jogo. Ao 40, diminuiu. Após cruzamento da direita, Luciano Naninho ajeitou de peito para Guilherme Parede, que girou e bateu cruzado no cantinho, deixando 3 a 1 o placar final.

O Novorizontino entra em campo pela 21ª rodada na quarta-feira diante do Juventude, fora de casa, às 21h30. No mesmo dia, o Vila Nova recebe o Sport, no mesmo horário, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 3 X 1 VILA NOVA

NOVORIZONTINO – Jordi; Adriano Martins, Renato Palm e Reverson; Willean Lepo, Geovane, Marlon (Rômulo) e Léo Tocantins (Zé Mateus); Douglas Baggio (Felipe Marques), Aylon (Ricardinho) e Ronaldo (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

VILA NOVA – Dênis Júnior; Léo Duarte (Marcelinho), Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado (Diego Renan); Ralf (Igor Henrique), Neto Pessoa (Henrique Almeida) e Lourenço (Luciano Naninho); Everton Brito, Sousa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Ronaldo, aos 36 e aos 50 minutos do primeiro tempo. Rômulo, aos 34, e Guilherme Parede, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ricardinho e Marlon (Novorizontino); Eduardo Doma e Rodrigo Gelado (Vila Nova).





ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ-Fifa).

RENDA – R$ 59.860,00.

PÚBLICO – 4.439 pagantes.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

