Novorizontino demite técnico após quarto jogo sem vitória na Série B

Em queda livre na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino anunciou na tarde deste sábado a saída do técnico Rafael Guanaes. Neste sábado, o time só empatou com o CSA, por 1 a 1, em Novo Horizonte, pela 28ª rodada.







Guanaes foi contratado em junho deste ano para tirar o time das últimas posições. O início foi animador, com o time até chegando a brigar pelo G-4, mas não vingou. Ao todo foram 15 jogos, sendo cinco vitórias, seis derrotas e quatro empates.

“O Grêmio Novorizontino informa o desligamento do técnico Rafael Guanaes do clube na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O Tigre do Vale agradece pelos serviços prestados e deseja ao profissional todo sucesso no seguimento de sua carreira. Junto de Guanaes, também deixa o clube o seu auxiliar técnico Rainer Oliveira”, divulgou o clube em nota oficial.

O treinador deixa o Novorizontino da mesma forma que assumiu, ou seja, próximo da zona de rebaixamento. A diferença para o Vila Nova (17º) é de cinco pontos. A ideia é que nos próximos dias o clube já anuncie o seu substituto. Um dos nomes que agradam é o do técnico Mazola Júnior, campeão da Série C do ano passado pelo Ituano.

EXECUTIVO TAMBÉM SAI

Além do treinador Rafael Guanaes, o Novorizontino também anunciou a saída do executivo de futebol, Thiago Gasparino. Ele também deixa o clube por causa dos resultados.

O Novorizontino é o 13º colocado, com 33 pontos. O time volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 21h30, no estádio Castelão, em São Luís.