Novorizontino bate Ituano com dificuldades e sobe para liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2024 - 21:33 Para compartilhar:

A Série B do Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Novorizontino venceu o Ituano por 1 a 0, nesta terça-feira. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Lucca, que saiu do banco para garantir a vitória do time da casa. O duelo, válido pela 22ª rodada da competição, aconteceu no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

Com o resultado, o Novorizontino chegou aos 40 pontos e subiu para o primeiro lugar. Mirassol, Santos e América-MG, que completam o G-4, ainda jogam na rodada, podendo manter a zona de acesso ainda mais movimentada. Na zina de rebaixamento, o Ituano manteve os 19 pontos e divide a degola com Guarani, Brusque e Chapecoense.

Jogando em casa, o Novorizontino começou mandando no confronto. Logo aos quatro minutos, Rodolfo arriscou de longe e mandou para fora, dando um susto no goleiro Jefferson Paulino.

No lance seguinte, o Ituano respondeu. Após erro na saída de bola de Waguininho, Bruno Xavier mandou uma bomba, mas também não foi feliz. O jogo foi bem disputado e as marcações levaram a melhor em diversos momentos.

Aos 14 minutos, José Aldo finalizou de primeira e o goleiro Jordi defendeu com tranquilidade. A resposta do Novorizontino aconteceu apenas aos 25 minutos, quando Léo Tocantins encontrou Rodolfo na área, mas o atacante mandou por cima. Aos 34 minutos, foi a vez de Waguininho tentar finalização, mas acabou errando a bola. O primeiro tempo acabou com um justo 0 a 0.

Assim como no primeiro tempo, a etapa complementar demorou para levar emoção. Aos 18 minutos, Waguininho aproveitou cruzamento e subiu mais que a defesa do Ituano, mas Jefferson Paulino defendeu sem dar rebote. Aos 20, Rafael Donato desviou cobrança de escanteio e a bola passou perto. O Novorizontino começava a se impor no jogo.

Como consequência da imposição do agora líder do campeonato, o gol saiu. Aos 30 minutos, Lucca, que deixou o banco de reservas, aproveitou cruzamento de Waguininho e subiu completamente livre, para colocar o Novorizontino em vantagem na partida. Este foi o gol de número 150 na carreira dele.

O jogo ganhou em emoção na reta final. Aos 43 minutos Thonny Anderson balançou as redes de Jordi após jogada de escanteio. O VAR demorou, mas anulou assinalando impedimento no lance, decretando o placar de 1 a 0 para o Novorizontino.

O Novorizontino volta a campo na segunda-feira (dia 26) para enfrentar o Ceará, às 21h, na Arena Castelão. Em busca de recuperação, o Ituano joga no sábado, diante do Goiás, às 17h, no Novelli Júnior.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 0 ITUANO

NOVORIZONTINO – Jordi; Patrick, Rafael Donato, Luisão, Léo Tocantins (Rodrigues) e Igor (Rodrigo); Jacinto e Marlon (Oscar Ruiz); Waguininho, Neto Pessoa (Lucca) e Rodolfo. Técnico: Eduardo Baptista.

ITUANO – Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Luiz Gustavo e Lazaroni; Rodrigo (Yann), Miqueias (Jhow) e José Aldo (Almeida); Bruno Xavier (Leozinho), Thonny Anderson e Vinícius Paiva (Neto Berola). Técnico: Alberto Valentim.

GOL – Lucca, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Waguininho, E.Rodrigues, Lucca, José Aldo e Luiz Gustavo.

ÁRBITRO – Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

RENDA – R$ 29.800,00.

PÚBLICO – 2.256 torcedores.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP).