Novorizontino atropela Londrina e volta provisoriamente para o G-4 da Série B

Sem tomar conhecimento do adversário, o Novorizontino venceu o Londrina por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O duelo foi válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ronaldo, Geovane e Reverson balançaram as redes para o clube paulista ainda no primeiro tempo.

O Novorizontino vinha de jejum de quatro jogos sem vencer, mas com esta vitória subiu para os 33 pontos. A derrota deu um freio na reação do Londrina, que desbancou o líder Vila Nova na rodada anterior. O time paranaense manteve os 14 pontos.

Em campo, o domínio do Novorizontino foi absoluto. Antes de abrir o placar aos sete minutos, o time da casa assustou com bola na trave de Willean Lepo. No lance seguinte, Ronaldo aproveitou cruzamento do lateral-direito e finalizou de cabeça para abrir o marcador.

Atrás no placar, o Londrina não conseguiu assustar a meta defendida por Georgemy. O segundo gol do Novorizontino aconteceu aos 37 minutos, quando Geovane recebeu passe de Ronaldo e arriscou de fora da área. Neneca caiu atrasado e acabou contribuindo no lance.

Imprimindo um forte ritmo, o Novorizontino ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo. Reverson aproveitou confusão na área do Londrina e finalizou de primeira, sem chances para o goleiro Neneca.

Mesmo com boa vantagem, a segunda etapa ainda foi do Novorizontino, que pressionou e até conseguiu chegar ao quarto gol, que foi anulado pela arbitragem. Controlado, o Londrina terminou a partida sem conseguir assustar a meta adversária.

Pela 19ª rodada o Novorizontino entra em campo novamente no próximo sábado, para enfrentar o Criciúma. O duelo será realizado às 17h, no Estádio Heriberto Hülse. O Londrina volta a jogar na segunda-feira, às 19h, quando recebe o Botafogo-SP, no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 3 X 0 LONDRINA

NOVORIZONTINO – Georgemy; Willean Lepo, Adriano Martins, Renato e Reverson; Geovane (Ricardinho), Marlon (Rômulo) e Aylon (Rodolfo); Douglas Baggio (Felipe Marques), Ronaldo (Jenison) e Léo Tocantins. Técnico: Eduardo Baptista

LONDRINA – Neneca; Gabriel, Luan Freitas (Clinton), Patrick e Ezequiel; João Paulo, Moisés Gaúcho (Natham) e Diego Jardel (Ariel); Marcos Pedro, Zé Vitor (Júnior Dutra) e Iago Dias (Vinícius Jaú). Técnico Eduardo Souza.

GOLS – Ronaldo, aos 8, Geovane aos 37 e Reverson aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel e Marcos Pedro (Londrina).

ÁRBITRO – Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA – R$ 27.895,00.

PÚBLICO – 2.478 presentes (2.258 pagantes).

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi (SP), em Novo Horizonte, São Paulo (SP).





