Novorizontino atropela Ceará em casa e volta ao G-4 da Série B

O Novorizontino atropelou o Ceará, com um primeiro tempo arrasador, por 4 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, retornou ao G-4.

Com a goleada desta segunda-feira, o Novorizontino reassumiu o quarto lugar, com 48 pontos, atrás apenas de Vitória (52), Guarani (50) e Sport (5). O Ceará, que perdeu a primeira com Guto Ferreira, ficou estacionado em décimo, com 41.

O duelo era direto pelo acesso, mas o primeiro tempo foi de um time só. O Novorizontino teve domínio avassalador sobre o Ceará e chegou a marcar cinco gols, apesar que apenas dois foram confirmados. O placar foi inaugurado aos oitos minutos. Reverson cobrou escanteio na cabeça de César Martins, que desviou com estilo para colocar a bola no ângulo.

Apesar de viver um bom momento nas mãos do técnico Vagner Mancini, o Ceará não conseguia sair da defesa e chegou a levar o gol de outro zagueiro do Novorizontino, Adriano Martins. A arbitragem, no entanto, anulou o lance. O terceiro defensor, Ligger, também teve um gol invalidado, logo na sequência.

E não foi só a defesa do Novorizontino que brilhou nesta segunda-feira. Aos 39 minutos, após novo erro na saída de bola do Ceará, Douglas Baggio disparou pela direita e cruzou na segunda trave. Aylon cabeceou no fundo das redes.

Ainda deu tempo para Geovane fazer o terceiro aos 47. Willean Lepo cruzou rasteiro, Luiz Otávio desviou contra o próprio gol e viu a bola carimbar a trave. A bola sobrou limpa para o volante do Novorizontino, que só empurrou.

No segundo tempo, Mancini fez quatro mudanças já no intervalo e deu um novo fôlego para o Ceará. O objetivo era evitar uma derrota por uma placar ainda mais elástico. Apesar disso, o Ceará enfim criou. Aos quatro, Saulo Mineiro cruzou, Erick desviou e Jordi fez grande defesa.

O Ceará, no entanto, foi cansando e dando espaços ao Novorizontino, que aproveitou. Aos 33, Rômulo fez boa jogada pela direita e cruzou em direção a Ronaldo. Tiago apareceu para cortar, mas acabou marcando contra.

Com grande vantagem, o Novorizontino se acomodou e permitiu com que o Ceará fizesse o gol de honra. Aos 45 minutos, Erick recebeu pela esquerda, cortou para o meia e mandou no alto para superar Jordi.

O Ceará volta a campo no sábado, às 17h, para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Na segunda-feira, o Novorizontino recebe o ABC, às 21h, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 4 X 1 CEARÁ

NOVORIZONTINO – Jordi; César Martins (Renato), Adriano Martins e Ligger; Willean Lepo, Geovane (Ricardinho), Marlon e Reversion; Aylon (Felipe Marques), Rodolfo (Ronaldo) e Douglas Baggio (Rômulo). Técnico: Eduardo Baptista.

CEARÁ – Bruno Ferreira (André Luiz); Warley, Luiz Otávio, David Ricardo (Tiago) e Danilo Barcelos (Willian Formiga); Guilherme Castilho (Pedrinho), Léo Santos e Jean Carlos (Richardson); Chrystian Barletta, Baulo Mineiro e Erick. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – César Martins, aos oito, Aylon, aos 39, e Geovane, aos 47 minutos do primeiro tempo. Tiago, contra, aos 33, e Erick, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ricardinho e Ronaldo (Novorizontino); Danilo Barcelos, Richardsona e Warley (Ceará).

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA).





RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

