Novorizontino age rápido e contrata Mazola Júnior após demitir Guanaes

Mazola Júnior é o novo treinador do Novorizontino para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O acerto aconteceu na tarde deste sábado, após o clube paulista optar pela demissão de Rafael Guanaes.







O novo treinador estava sem clube desde o mês de julho deste ano, quando acabou deixando o Ituano. Lá ele conquistou o acesso e foi campeão da Série C de 2021; e neste ano foi campeão do Troféu do Interior no Campeonato Paulista, garantindo o time na Copa do Brasil de 2023.

A tendência é que Mazola Júnior se apresente em Novo Horizonte neste domingo para iniciar os trabalhos. Além dele, também chegam com o treinador os auxiliares Rony e André Dias.

O novo técnico do time paulista é bastante experiente, acumulando passagens por Vitória, Remo, Vila Nova, Criciúma, Sport, Bragantino e Ponte Preta.

O Novorizontino é o 13º colocado, com 33 pontos. O time volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 21h30, no estádio Castelão, em São Luís.