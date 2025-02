Novo voo de brasileiros deportados pelos EUA terá trajeto menor

SÃO PAULO, 6 FEV (ANSA) – O governo do Brasil anunciou nesta quinta-feira (6) que o próximo voo com repatriados dos Estados Unidos, previsto para sexta-feira (7), terá tempo reduzido. A medida é resultado de um acordo entre as autoridades dos dois países.

“A iniciativa visa a oferecer suporte imediato aos cidadãos que retornam ao território nacional em condições de vulnerabilidade, assegurando dignidade e assistência integral”, diz uma nota conjunta dos ministério das Relações Exteriores, da Justiça, dos Direitos Humanos e da Defesa.

Segundo o comunicado, por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “o embarque dos brasileiros em Alexandria, no estado norte-americano da Louisiana, será acompanhado, na madrugada de sexta-feira, por diplomata do Consulado-Geral em Houston”, antes de fazer “breve escala em Porto Rico e seguir até Fortaleza”.

Já em território nacional, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) disponibilizará o deslocamento até Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em todas as paradas no Brasil, “o governo federal montará um esquema de recepção e apoio, com base na experiência acumulada nas operações de repatriação anteriores”. De acordo com as informações, nos dois aeroportos nacionais, a Polícia Federal fará “operação especial para a realização de procedimentos migratórios e de segurança aeroportuária”. Órgãos ligados aos direitos humanos também prestarão auxílio aos migrantes.

Os deportados terão ainda direito a internet gratuita e outros canais, de forma que possam “entrar em contato com familiares e obter orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho”.

“A dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valor inegociável”, conclui a nota.

(ANSA).