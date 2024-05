Novo tratamento ‘milagroso’ contra o câncer dá à uma mãe a chance de ter o segundo filho

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/05/2024 - 0:45 Para compartilhar:

Uma mãe de dos EUA tinha acabado de dar à luz quando recebeu um diagnóstico de câncer que mudaria sua vida, e seu maior medo era não poder ter mais filhos. Quando Kelly Spill começou a sentir sangramento, seus médicos atribuíram isso à gravidez e ao parto, especialmente devido à sua idade de 28 anos.

Mas depois veio a perda de peso, o cansaço e a perda de apetite. “No fundo, eu sabia que era câncer”, disse ela à Fox News Digital. Após uma colonoscopia, os temores de Spill foram confirmados: ela tinha câncer colorretal em estágio 3.

Seu filho, Chase, tinha apenas um mês. O plano original era verificar três hospitais para obter opções de tratamento e avaliar seu nível de conforto, disse ela.

A primeira parada, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, acabou sendo a última. “O plano original era fazer quimioterapia, radioterapia e cirurgia”, disse Spill à Fox News Digital. “Mas isso significaria que eu provavelmente nunca mais seria capaz de carregar outro bebê – e isso é muito difícil de ouvir com apenas 28 anos”, disse ela.

Sabe-se que os tratamentos tradicionais contra o câncer afetam a capacidade da mulher de ter filhos, de acordo com Amanda Schwer, oncologista de radiação do City of Hope Orange County Lennar Foundation Cancer Center em Irvine, Califórnia.

“A radiação direcionada ou absorvida pelos órgãos reprodutivos de uma mulher pode afetar a fertilidade, assim como a quimioterapia, que pode fazer com que as mulheres percam hormônios relacionados à fertilidade”, disse Schwer, que não esteve envolvido nos cuidados de Spill, à Fox News Digital.

Madhu Shetti, oncologista de radiação e fundador da empresa de cuidados com a pele Balmere, na Califórnia, observou que certos medicamentos quimioterápicos podem alterar os níveis hormonais de uma mulher na pré-menopausa para a menopausa, dificultando a concepção de um filho.

“Em última análise, cada mulher deve falar com a sua equipa de cuidados para compreender os seus riscos, benefícios e alternativas individuais”, disse Shetti, que não tratou o Spill, numa declaração à Fox News Digital.

Um novo tratamento inesperado

Pouco antes de agendar seu primeiro dia de quimioterapia, Spill foi apresentado a um novo tratamento. Com base em suas biópsias, os médicos disseram a Spill que ela era compatível com um novo ensaio clínico conduzido pelo SU2C Colorectal Cancer Dream Team, uma equipe de pesquisa do Memorial Sloan que está comprometida em melhorar o acesso a tratamentos alternativos para o câncer.

O ensaio testaria um medicamento de imunoterapia – dostarlimab – como tratamento de primeira linha em vez de sessões cansativas de quimioterapia, radioterapia e cirurgia.

“Tudo o que eu sabia naquela época era que os efeitos colaterais desta imunoterapia seriam muito menos severos para o meu corpo do que a quimioterapia, e eu teria uma chance de uma melhor qualidade de vida – e talvez até de outro bebê”, disse Spill.

A imunoterapia funciona ativando o sistema imunológico do próprio paciente para atacar as células cancerígenas, disse Schwer.

“É um avanço importante no tratamento do câncer e tem havido muitos avanços neste campo”, disse ela.

“No entanto, ainda está evoluindo. Sabemos que as taxas de sucesso da imunoterapia podem ser diferentes e nem todos os pacientes respondem ou têm uma resposta duradoura a ela.”

Idade, fatores de estilo de vida e outras condições médicas existentes podem impactar a eficácia dos tratamentos de imunoterapia, acrescentou Schwer.

“Os testes genéticos podem ajudar a detectar tratamentos mais eficazes para os pacientes, mas ainda são necessárias mais pesquisas neste campo.”

‘Tudo uma questão de tempo’

Depois de conversar com sua equipe médica e avaliar os riscos e benefícios potenciais, Spill decidiu prosseguir com o ensaio clínico.

“Eu decidi ir em frente. Para mim, foi tudo uma questão de tempo.”

Spill foi apenas a quarta pessoa no país a participar do julgamento.

Ela recebeu dostarlimabe por infusão a cada três semanas durante seis meses.

Embora os efeitos colaterais sejam uma possibilidade com a imunoterapia, Spill disse que só sentiu fadiga – “que às vezes acho que foi principalmente por causa da maternidade”.

Em seu quarto tratamento, Spill foi informada de que seu tumor havia diminuído pela metade.

“No nono tratamento, meu tumor havia desaparecido completamente, o que foi extremamente emocionante”, disse ela.

Nova chance na vida

Antes de iniciar o tratamento, Spill e seu marido congelaram alguns embriões como medida de segurança.

Depois que ela foi declarada livre do câncer, seu primeiro desejo foi engravidar novamente.

“Mas meu médico me aconselhou a esperar pelo menos dois anos, porque se o câncer voltasse, provavelmente seria nesse período”, disse Spill.

Foi difícil para ela ouvir isso, disse ela – mas agora ela vê isso como uma decisão inteligente.

“Uma das partes mais difíceis do câncer é sair do modo de sobrevivência e perceber que você é humano novamente e retomar a vida”, disse Spill.

Durante esses dois anos de espera, ela fez alguns cursos de inteligência emocional para ajudá-la a processar o que havia passado.

“Eu me tornei uma pessoa muito melhor do que era antes”, disse Spill.

Em julho de 2023, ela deu à luz seu segundo filho, uma menina saudável.

“O nome dela é Maya Grace e ela é um anjo”, disse ela à Fox News Digital.

Hoje, Spill permanece livre de câncer.

Ela faz exames e biópsias a cada seis meses e acaba de obter aprovação para passar para exames anuais.

Spill e o marido já estão falando sobre um terceiro filho, ela compartilhou.

Para outras pessoas que enfrentam um novo diagnóstico, o conselho de Spill é “sentir seus sentimentos”.

“Sinta tudo o que você está sentindo naquele momento, porque é importante”, disse ela.

“Isso ajuda você a entender o que está passando.”

Qualquer pessoa interessada em explorar a imunoterapia deve consultar seu médico, aconselham os especialistas.

“É importante falar com o seu oncologista para compreender os seus riscos, benefícios e alternativas individuais”, disse Shetti.

As mulheres que estão a considerar ter filhos devem perguntar ao seu prestador de cuidados sobre o impacto potencial de qualquer tratamento, acrescentou Schwer.

“Se você está enfrentando o câncer, pensar em começar ou criar uma família agora mesmo pode aumentar a sensação de opressão”, disse ela à Fox News Digital.

“Lembre-se, você não está sozinho – e você se beneficiará ao conversar com seu médico sobre suas preocupações e as opções de preservação da fertilidade que são melhores para você.”