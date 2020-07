Novo teste de Bolsonaro tem resultado positivo para Covid-19

SÃO PAULO, 15 JUL (ANSA) – O presidente Jair Bolsonaro informou nesta quarta-feira (15) que o novo teste realizado para detectar a Covid-19, doença provocada pelo coronavírus Sars-CoV-2, também teve resultado positivo. Em uma transmissão ao vivo no Facebook, Bolsonaro disse que o material foi colhido na manhã de terça-feira (14) e o resultado ficou pronto à noite. “Estou bem, graças a Deus. Ontem de manhã fiz exame, à noite deu resultado que ainda estou positivo para o coronavírus”, declarou.

O presidente voltou a falar sobre o uso da hidroxicloroquina, ressaltando que está usando o medicamento receitado por seu médico militar. “Eu não recomendo nada. Eu recomendo que você procure seu médico e converse com ele. O meu, no caso, médico militar, foi recomendada a hidroxicloroquina e funcionou”.

“O futuro vai dizer se esse remédio é eficaz ou não. Para mim, foi crédito a ele”, acrescentou Bolsonaro, ressaltando que, “se for, muita gente encaminhou o contrário, gente com responsabilidade”.

“Então a história vai dizer quem estava certo no futuro e a quem cabe qualquer responsabilidade sobre parte das mortes, porque ninguém nunca disse que não haveriam mortes”. Até o momento, não há comprovação científica da eficácia do uso da cloroquina no tratamento contra a Covid-19. Bolsonaro testou positivo para coronavírus no último dia 7, após apresentar os sintomas da doença, como febre e mal-estar.

Atualmente, no entanto, ele disse estar sem sintomas e disposto.

“A gente espera que nos próximos dias eu faça um novo exame e, se Deus quiser, dê tudo certo para a gente voltar logo à atividade”, finalizou. As declarações do presidente foram dadas no dia em que o país ultrapassou a marca de 75 mil falecimentos em decorrência da pandemia. (ANSA)

Veja também