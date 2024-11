Novo terminal em Suape pode aumentar em 40% comércio internacional de Pernambuco, diz ministro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2024 - 13:21 Para compartilhar:

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o novo terminal de contêineres que será instalado no Porto de Suape, em Pernambuco, impulsionará a internacionalização da economia do Estado. “Poderemos ter um crescimento superior a 40% no volume de importações e exportações”, disse.

A projeção foi feita por Costa Filho durante evento de lançamento da pedra fundamental da APM Terminals Suape.

A empresa investirá R$ 1,6 bilhão para a construção do terminal, que ampliará em 55% a capacidade de movimentação de contêineres em Suape.

“São investimentos como esse que vêm para fortalecer o Porto. Nossa meta é fazer Suape crescer 5% neste ano, o que resultará em mais empregos e renda para Pernambuco”, afirmou o ministro, que é pernambucano.

Segundo Costa Filho, 2024 será encerrado como o melhor ano da história em volume de investimentos assinados para o setor portuário. O valor supera os R$ 30 bilhões.

O evento de lançamento da pedra fundamental da APM Terminals também contou com a presença de outras autoridades do setor como o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Eduardo Nery.

Em discurso, afirmou que o País já enfrenta déficit de capacidade dos portos e, por isso, destacou a importância da construção do novo terminal em Suape.

*O repórter viaja a convite da APM Terminals.