Novo técnico pede ‘mais liderança’ de Maguire no Manchester United e revela novo contrato

O técnico Ruben Amorim ainda dá os primeiros passos no comando no Manchester United, mas começa a se impor. Nesta sexta-feira, o português revelou que o experiente zagueiro Harry Maguire ampliou seu contrato por mais uma temporada e ao mesmo tempo, cobrou “mais liderança” do jogador.

O vínculo de Maguire com o United iria apenas até junho. Agora vai terminar no meio de 2026. Aos 31 anos, o jogador completará sete temporadas no clube e a ideia é que se torne a voz do português em campo. São 22 partidas disputadas.

“Falei com ele (Maguire) esta manhã e disse que ele tem que melhorar em campo, precisamos muito dele”, revelou o comandante, armando o time para o embate com o líder Liverpool, fora de casa, no domingo.

O jogador vem ganhando espaço com o português e já participou de sete jogos desde que o técnico chegou. Sempre na linha de três. A ideia, além de tê-lo em campo, é de que fale mais e se imponha para orientar os companheiros.

“Ele tem que melhorar como líder. Todos nós sabemos da situação que ele teve aqui, mas precisamos muito dele neste momento, então vamos acionar, felizmente, a opção (de renovação”, admitiu o treinador, reforçando que vê o zagueiro como um diferencial.

“Quando você olha para o nosso time, estamos famintos por líderes em campo. Ele é um líder, ele tem que melhorar essa parte, ele tem que melhorar seu jogo, então estamos felizes em continuar com ele.”