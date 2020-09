Novo técnico! Enderson Moreira está de volta ao Goiás Após a demissão de Thiago Larghi, o Verdão não perdeu tempo e anunciou o substituto

A segunda-feira está agitada pelos lados do Goiás. Após anunciar a saída de Thiago Larghi, a diretoria do Verdão anunciou o retorno do técnico Ederson Moreira, que estava desempregado desde a saída do Cruzeiro.

Esta será a terceira passagem do comandante no time esmeraldino. A melhor delas aconteceu em 2013, quando deixou o Goiás na sexta colocação da Série A.

No Verdão, Enderson terá a dura missão de recuperar o time na classificação do Campeonato Brasileiro. Após 9 partidas, o Verdão ocupa a penúltima colocação, com 9 pontos.

Na última rodada, o Goiás foi até a Arena Castelão e apenas empatou diante do Ceará por 2 a 2.

O primeiro desafio de Enderson Moreira com a equipe da Serrinha acontece no fim de semana, quando o Goiás encara o Santos, em casa.

