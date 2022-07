Novo técnico do Santos, Lisca acompanha vitória sobre o Botafogo na Vila Treinador será apresentado pelo Peixe no início da tarde desta quinta-feira







Lisca, agora oficialmente técnico do Peixe, assistiu na Vila a vitória do Santos por 2 a 0 contra o Botafogo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O resultado fez o clube subir para a nona colocação na classificação geral da competição, com 25 pontos ganhos.

– Expectativa enorme, é um prazer enorme estar aqui. Dirigir o Santos é um sonho de todo treinador. É um clube enorme, gigante, e estou muito motivado para essa nova experiência – disse Lisca antes da bola rolar ao canal Première.

O treinador foi anunciado no final da tarde desta quarta-feira (20) como novo técnico do clube após rescindir seu contrato com o Sport. Para deixar a equipe do Recife, Lisca vai pagar de seu próprio bolso uma multa de R$ 150 mil reais. Desde o começo das negociações, o Peixe não pretendia arcar com nenhum valor.

O Santos ofereceu um contrato com base CLT ao técnico. A ideia é terminar a temporada sem grandes sustos, diferente do que aconteceu no ano passado. O principal entusiasta para contratação do treinador é o novo executivo de futebol do Santos, Newton Drumond.

Lisca chegou no final de junho ao Leão e participou de apenas quatro jogos: uma vitória e três empates. Antes, porém, foi técnico do Vasco, na Série B do ano passado. Ele deixou a equipe após 12 partidas, somando quatro vitórias, um empate e sete derrotas.

O técnico Lisca e o novo executivo do futebol profissional do Peixe, Newton Drummond, serão apresentados nesta quinta-feira (21), às 14 horas, na sala de imprensa da Vila Belmiro. O treinador chega junto com o seu auxiliar técnico, Márcio Hahn, e do preparador físico André Volpi.

