Novo teaser de ‘The Boys’ traz novidades da série em formato de telejornal

O novo teaser da próxima temporada da série do Amazon Prime Video ‘The Boys’ traz a característica ironia da produção ao mostrar o universo da série através de um telejornal. Lançado neste domingo (7), o novo vídeo mostra um jornal fictício chamado ‘Seven on 7 with Cameron Coleman’, transmitido pela emissora que pertence a megacorporação Vought na série.

No vídeo, o jornal traz updates da história com notícias dos personagens. A edição de novembro de “Seven on 7” destaca o quanto a Vought International agora se assemelha a algumas corporações da vida real. O vídeo inclui um anúncio do parque temático VoughtLand, uma alusão muito direta à Disney World, e um segmento sobre o serviço de streaming Vought +.

O apresentador Cameron Coleman (Matthew Edison) também oferece algumas palavras mordazes para super-humanos processando Vought por exposição não consensual ao Composto V, e o personagem A-Train (Jessie T. Usher) faz uma aparição em uma entrevista coletiva sobre o cancelamento de sua próxima corrida. A vídeo também faz uma menção ao personagem Groundhawk, que ainda não apareceu na série.

Apesar de já ter encerrado suas gravações, a terceira temporada de “The Boys” ainda não tem previsão de estreia. A expectativa do retorno da série é muito grande, já que a produção se tornou um dos carros-chefe da plataforma, com grande público e cinco indicações ao Emmy 2021, incluindo de Melhor Série Dramática.

Confira o vídeo:

