Novo suposto testamento de Berlusconi vem à tona

NÁPOLES, 11 OUT (ANSA) – Um testamento especial, não holográfico (ou seja, não escrito pelo testador), com a assinatura de Silvio Berlusconi, assinado na Colômbia em 21 de setembro de 2021, foi registrado e publicado no último dia 3 de outubro.

O registro foi feito pelo empresário de 55 anos de Turim, Marco Di Nunzio, em um cartório em Nápoles. A informação foi divulgada pelo advogado de Di Nunzio, Erich Grimaldi.

O empresário do Piemonte, que mora na Colômbia, afirma ter tido uma amizade com o ex-primeiro-ministro.

“De acordo com a lei italiana, o testamento é válido integralmente”, afirma o advogado.

O ex-premiê italiano teria deixado para Di Nunzio 2% das ações da Fininvest, 26 milhões de euros (R$ 139 mi), todas as ações da empresa proprietária das vilas em Antígua, o iate “Principessa VaiVia” e outras embarcações.

Após a publicação do testamento, Grimaldi enviou uma intimação aos cinco filhos de Berlusconi, pedindo a imediata posse dos bens.

O advogado afirma que o testamento especial foi celebrado em 21 de setembro de 2021 no escritório da notária Margarita Rosa Jiménez Nájera, em Barrio Espinal, na Colômbia, e foi apostilado pelo Ministério das Relações Exteriores colombiano.

“Agora, o documento notarial tornou-se válido em todos os aspectos e deverá ser oficialmente considerado e obrigatoriamente incluído no processo sucessório de Silvio Berlusconi”, disse o advogado.

“Após a notificação, os legados testamentários certamente serão avaliados pela família do Cavaliere, e pelo próprio Comitê Diretor da Fininvest, também levando em consideração os 2% das ações da referida empresa listada na Bolsa atribuídas a ele por Berlusconi no testamento”. (ANSA).

