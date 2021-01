Novo Somália? Internautas brincam com ‘sumiço’ de MC Livinho e comparam com ex-jogador do Botafogo Funkeiro publicou vídeo pedindo socorro, mas reapareceu horas depois sem explicar o ocorrido

As últimas horas da internet brasileira foram tomadas por conta de um estranho vídeo do funkeiro MC Livinho, publicado em suas redes sociais, onde aparentemente o cantor pedia socorro. Horas depois, no entanto, ele apareceu dando notícias, mas não explicou o que de fato aconteceu.

Segundo o ‘UOL’, o “sumiço” do cantor não passou de uma armação do próprio, feito com um amigo. Entretanto, Livinho, que não avisou sua equipe ou sua família, teria desmanchando a ideia de passar uma semana sumido após alguns familiares passarem mal com a situação.

Como diz o ditado popular, a internet não perdoa. Vários internautas acabaram comparando o caso com o falso sequestro do volante Somália, quando o mesmo atuava no Botafogo.

Na época, o jogador chegou atrasado em um treino e alegou ter sofrido um sequestro relâmpago. Entretanto, a investigação da Polícia acabou descobrindo que não se tratava de um crime e sim de uma mentira contada pelo atleta para justificar seu atraso.

Confira algumas reações;

Quem nasceu pra ser Livinho nunca será Somália… pic.twitter.com/ZLrEuwqyzL — Loco Abreu Carioca ★彡 (@lococarioca_) January 18, 2021

melhor que esse sequestro do MC Livinho só mesmo o sequestro relâmpago do Somália — matthew (@matheus_bracks) January 18, 2021

livinho 100% somália das ideia — lucas (@lucrocha31) January 18, 2021

