Novo segmento afluente do Bradesco se chamará Bradesco Principal

O novo segmento do Bradesco para clientes afluentes se chamará Bradesco Principal. A nova marca ficará acima do Bradesco Prime e abaixo do Private, e tem o objetivo de ampliar o relacionamento dessa faixa de público com o banco.

O Bradesco Principal terá unidades exclusivas de atendimento. Inicialmente são três: uma na esquina entre as avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, no coração financeiro de São Paulo; outra no Leblon, no Rio de Janeiro; e outra em Campinas (SP).

“Nós chegaremos a janeiro com algo entre 45 mil e 50 mil clientes”, afirmou o presidente do banco, Marcelo Noronha, em teleconferência com analistas para comentar o resultado do terceiro trimestre. Os clientes são os que já estão no Bradesco, e que serão reclassificados.

O Principal atenderá a clientes com R$ 25 mil mensais de renda, ou investimentos a partir de R$ 300 mil. O segmento terá conexão com o Bradesco Bank, o banco do conglomerado nos Estados Unidos, com conta corrente, investimentos e cartão de crédito americano.

Além disso, terá benefícios específicos aos clientes, como um cartão de crédito com pontos que não expiram.

De acordo com Noronha, as lojas específicas do Principal devem estar abertas a partir da sexta-feira, 1º de novembro.