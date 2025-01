Novo secretário de Fazenda do Rio estreia avalizado por Alcolumbre e bancada federal

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nomeou nesta sexta-feira Juliano Pasqual como novo secretário de Fazenda. Ele substitui Leonardo Lobo, que entrou em abril de 2022 e tinha o acordo com a cúpula do Governo de permanecer até o início deste ano.

A Coluna apurou que Pasqual tem trânsito nacional, respeitado nos corredores da Fazenda em Brasília e com conexões estaduais. Ele passou pela equipe de Ibaneis Rocha, no Governo do DF, e pela Secretaria de Trabalho do então governador Geraldo Alckmin, em São Paulo.

O novo secretário chega ao cargo num momento importante para o Estado que renegocia sua dívida com a União. Estreia na secretaria avalizado pelo futuro presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), e pela sua experiência tem a simpatia da bancada federal do Estado do Rio, com 46 deputados.