Novo Roraima que nada

A declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre as levas de imigrantes argentinos que, fugidos do caos econômico decorrente de uma provável volta do kirchnerismo ao poder, tornariam o Sul do Brasil um novo Roraima não levou a mínima preocupação para gaúchos e catarinenses.

Durante as crises dos anos 1990 alguns milhares já ficavam por ali, esperando o clima econômico melhorar em casa. Quando a vida apertava na Argentina, quem antes viajava para Miami, Nordeste ou Rio, acabava tendo de se contentar com as praias brasileiras mais próximas. Sem contar que muitos hermanos já compraram apartamentos de veraneio no Brasil, principalmente em Balneário Camboriú (SC) e redondezas.