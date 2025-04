Novo resultado de necropsia revela motivo da morte de Gene Hackman

Uma nova necropsia foi realizada no corpo de Gene Hackman, constatando detalhes da causa da morte do ator. Segundo a “Fox News Digital”, o artista de Hollywood morreu em decorrência de doença cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva grave.

O relatório foi elaborado pelo Office of the Medical Investigator in New Mexico e apresenta detalhes sobre as condições de saúde de Hackman no momento de seu falecimento.

O artista tinha 95 anos de idade, apresentava infartos miocárdicos antigos nas paredes do ventrículo esquerdo e do septo, indicando episódios prévios de danos cardíacos. O ator havia passado por intervenções como colocação de stents em artérias coronárias, cirurgia de enxerto de bypass e substituição de válvula aórtica.

+ Casa de Gene Hackman tinha infestação de roedores antes de mortes, diz relatório

Em abril de 2019, foi implantado um marca-passo biventricular, cuja última atividade registrada foi em 18 de fevereiro de 2025, data considerada como a provável de sua morte. O dispositivo indicou ritmo anormal de fibrilação atrial.

O relatório apontou ainda que Hackman tinha, de fato, a doença de Alzheimer como fator contribuinte, com observações de características neurodegenerativas consistentes. O Alzheimer avançado comprometeu a capacidade de Hackman de cuidar de si mesmo, especialmente após o falecimento da esposa, Betsy Arakawa.