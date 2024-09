Novo ‘relógio da morte’ afirma ser capaz de prever quando você vai morrer

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2024 - 0:27 Para compartilhar:

Um novo aplicativo de inteligência artificial afirma ser capaz de identificar sua data de validade — tudo em um esforço para motivar os usuários a fazer escolhas mais saudáveis ​​e viver mais.

Por US$ 40 (aproximadamente R$ 220, na cotação do dia) ao ano, aqueles que desejam receber notícias terríveis podem baixar o Relógio da Morte, que fará uma série de perguntas sobre sua saúde e hábitos sociais, ajudando a prever não apenas um ano, mas a data exata da mortalidade de uma pessoa , juntamente com sua idade biológica atual.

Sua intenção é servir como um alerta — antes que seja tarde demais para fazer mudanças significativas. “No mundo de hoje, a assistência médica é tipicamente reativa, intervindo apenas quando surgem problemas e muitas vezes tarde demais”, disse o fundador Brent Franson.

“O Relógio da Morte representa a mudança para a Medicina 3.0, onde os indivíduos são equipados com conhecimento abrangente sobre sua saúde e encorajados a gerenciar proativamente seu bem-estar para desfrutar de vidas mais longas e saudáveis”, disse ele.

A ferramenta ghoul criará então um “plano de longevidade” personalizado com sugestões de mudanças no estilo de vida e coisas que valem a pena serem levadas aos médicos da pessoa.

Exames de sangue, perfis genéticos e outros documentos pessoais de saúde também podem ser carregados no aplicativo.

Quando testada por Amanda Kooser, da CNET, ela relatou que as perguntas do Relógio da Morte variam de fatores biológicos, como níveis de colesterol, a perguntas sobre sono e saúde mental, além de quanto tempo uma pessoa fica sentada por dia.

Outras questões giram em torno de dieta, atividade física, tabagismo e vida social também.

Quando Kooser intencionalmente bombardeou o teste para ver os piores resultados — morrendo em 2043 — ela escreveu: “isso é uma motivação para eu permanecer no caminho certo”.