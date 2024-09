Novo reforço do São Paulo, Jamal Lewis treina com bola no retorno após Data Fifa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/09/2024 - 17:00 Para compartilhar:

Último reforço do São Paulo, o lateral-esquerdo Jamal Lewis desembarcou no Brasil na manhã deste sábado depois de defender a seleção da Irlanda do Norte na última data Fifa e participou da primeira parte do treinamento com bola.

Jamal Lewis não atuou como lateral-esquerdo em ambos os jogos da Irlanda do Norte, contra Luxemburgo e Bulgária. No primeiro, ele saiu do banco de reservas para atuar como ponta. Já na segunda partida o atleta de 26 anos exerceu a função de meio-campista.

O norte-irlandês tem participado normalmente dos treinamentos antes da partida contra o Cruzeiro pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e vive a expectativa de receber os primeiros minutos para atuar neste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Como já na próxima quarta-feira o São Paulo enfrentará o Botafogo, no Rio, pela ida das quartas de final da Libertadores, o técnico Luis Zubeldía pode optar por preservar Welington, lateral-esquerdo titular e que dificilmente é poupado pela falta de opções para o setor.

Os jogadores que atuaram por mais tempo na partida contra o Atlético Mineiro cumpriram o habitual cronograma de recuperação muscular, com exercícios no campo e na parte interna do CT da Barra Funda. Os demais foram ao gramado para trabalhos comandados por Luis Zubeldía e seus auxiliares. Após o aquecimento e de exercícios técnicos, houve um jogo em espaço reduzido.