Novo reforço do São Paulo é pedido de Zubeldía e amigo de infância de atacante do elenco

O São Paulo acertou a contratação do volante argentino Santiago Longo, que chega por empréstimo até 29 de agosto de 2025, com opção de compra. O atleta de 26 anos pertence ao Belgrano, clube que o revelou e no qual era o capitão. Ele foi anunciado nesta segunda-feira, junto do lateral-esquerdo norte-irlandês Jamal Lewis.

Longo chegou ao Belgrano em 2014, ainda na base. Ele estreou na equipe profissional em 2019. Desde então, o volante se tornou uma das referências do elenco.

Foram 143 partidas disputadas, com o título da Primera Nacional (segunda divisão do país) em 2022. No ano passado, ele assumiu a braçadeira de capitão.

“É um sonho de criança estar em um clube como este. Estou muito feliz com a oportunidade de jogar no São Paulo. Estou com muita vontade de iniciar os treinamentos e defender essa camisa”, disse o novo são-paulino.

O jogador era desejo antigo de Luis Zubeldía. Ele chega ao São Paulo para suprir uma carência surgida a partir das lesões de Pablo Maia e Alisson.

No elenco, ele terá a companhia de dois compatriotas, além do próprio treinador, Alan Franco e Galoppo. Este último é um velho conhecido de Longo. Os dois foram vizinhos em Freyre, município da província de Córdoba. Os dois jogaram juntos entre os 10 e 12 anos em um pequeno clube local.