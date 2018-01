Novo reforço do São Paulo, Diego Souza manda recado à torcida: ‘Estou chegando’

Confirmado neste domingo como novo reforço do São Paulo, o meia Diego Souza já mandou um recado à torcida. O jogador de 32 anos foi comprado por R$ 10 milhões em uma negociação que se arrastou por quase um mês e foi sacramentada com a ida do diretor de futebol Raí ao Recife. O jogador assinou contrato de dois anos, com a possibilidade de renovar por mais um.

“Alô, torcida do São Paulo, queria dizer que estou chegando, muito feliz, e que o ano de 2018 possa ser maravilhoso para todos nós. Gostaria de agradecer também ao presidente Leco e ao Raí pelos esforços que fizeram, junto do Alexandre Pássaro. Me aguardem, estou chegando”, afirmou o jogador, em vídeo divulgado no site oficial do São Paulo.

A chegada de Diego Souza poderá servir para suprir a possível saída do atacante argentino Lucas Pratto, que tem proposta do River Plate, da Argentina. O atleta chegou a ser utilizado na seleção brasileira por Tite como centroavante e não terá problema para atuar no ataque ou no meio de campo, setor que também está carente após o retorno de Hernanes para o Herbei Fortune, da China.

Em São Paulo, Diego Souza atuou no Palmeiras entre 2008 e 2010. Na temporada passada, o meia fez 21 gols em 55 partidas pelo Sport. Ele é o segundo reforço anunciado pelo São Paulo, que já havia contratado o goleiro Jean, ex-Bahia.