Novo reforço do São Paulo, argentino Rigoni é CEO de time de eSports Meia-atacante é gestor da recém-criada Velox. Time joga games como CS:GO, VALORANT, Rainbow Six: Siege, Fortnite, FIFA e League of Legends

O São Paulo acertou a chegada do meia-atacante Emiliano Rigoni, que é aguardado nos próximos dias no CT da Barra Funda para começar a treinar com o elenco do Tricolor. Poucas pessoas sabem no entanto que, além de atleta, Rigoni é gestor.

O argentino é CEO da Velox, uma equipe de eSports com sede na Espanha, criada em janeiro deste ano. A equipe é representada em vários títulos do cenário competitivo, como CS:GO, VALORANT, Rainbow Six: Siege, Fortnite, FIFA e League of Legends.

A organização foi criada em janeiro deste ano, quando o jogador atuava no Elche, da Espanha, emprestado pelo russo Zenit e desde então vem disputando torneios, principalmente do game CS:GO. Vale destacar que alguns jogadores brasileiros, como Casemiro, Aguero e o próprio Daniel Alves possuem time de eSports, modalidade que vem crescendo no cenário mundial.

Negociação com o São Paulo

Rigoni defendia o Elche, da Espanha, e chega para defender o Tricolor por três anos, podendo estender o acordo por um ano em caso de renovação.

O São Paulo conseguiu entrar em acordo com os espanhóis para pagar a compensação financeira a partir de janeiro de 2022, quando o time paulista terá seu fluxo de caixa restabelecido e melhor condições para efetuar o pagamento. Emiliano Rigoni deve chegar a São Paulo para assinar o contrato no final desta semana.

Rigoni chega como um pedido pessoal do treinador Hernán Crespo e passou pelo aval do coordenador de futebol Muricy Ramalho. O meia-atacante tem passagem pelo Independiente, da Argentina, onde foi companheiro de Martín Benítez, hoje no São Paulo.

