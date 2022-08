Novo reforço do Como, Fàbregas é recebido por multidão na apresentação ao clube

Campeão da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, o meia Cesc Fàbregas carregou uma multidão para a sua apresentação no Como, clube da segunda divisão italiana. Aos 35 anos, o jogador assinou com a equipe por duas temporadas. As informações são do GE.







“Chego aqui com a mesma ambição de sempre. Quero jogar, quero vencer e quero levar o Como à Serie A. Ainda tenho muito o que fazer no futebol, ainda tenho muita ambição. Me considero um vencedor e estou aqui para fazer o melhor”, declarou o espanhol, em entrevista coletiva.

Fàbregas estava livre no mercado após encerrar um período de três anos e meio no Monaco. O último jogo disputado pelo meia aconteceu em setembro do ano passado, contra o Sturm Graz, da Áustria, pela Europa League.

O espanhol chegou a receber propostas de clubes da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, mas optou por permanecer na Europa. Para Cesc, “dinheiro não era o mais importante”, e ele também pretende colaborar com o Como fora de campo.

“Houve várias razões (para aceitar a proposta do Como). Eu estava ficando desgastado, queria uma experiência em que pudesse me envolver, me empolgar de novo. O Como tem um projeto de longo prazo, era exatamente o que eu queria”, completou.

Além do Monaco, o campeão mundial com a Espanha também atuou pelo Chelsea, Barcelona (onde também fez categoria de base) e Arsenal.