Novo reforço do Chelsea, Sterling se despede do City: ‘Foi uma honra’

Depois de sete temporadas defendendo o Manchester City, o atacante Raheem Sterling anunciou que está de saída do clube inglês. Sem confirmar que vai para o Chelsea, o jogador usou suas redes sociais para se despedir da equipe de Pep Guardiola.

“Sete temporadas, 11 troféus, uma vida inteira de memórias. À comissão técnica que teve papel gigante no meu desenvolvimento, aos meus companheiros que se tornaram mais do que colegas, aos funcionários do futebol e do clube, aos torcedores que sempre apoiaram, e a todos os envolvidos com o Manchester City, meu respeito não poderia ser maior”, escreveu Sterling.

“Cheguei em Manchester com 20 anos e, hoje, saio como um homem. Foi uma honra vestir a camisa do Manchester City”, completou o atacante.

Segundo a imprensa inglesa, o Chelsea vai pagar 47,5 milhões de libras (cerca de R$ 300 milhões) ao City pela contratação do atacante. Raheem deve assinar um contrato válido por cinco anos, com opção de renovação por mais uma temporada.

Em sua passagem pelo City, Sterling disputou 339 partidas e marcou 131 gols. Ele também venceu quatro edições do Campeonato Inglês.