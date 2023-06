Novo reforço do Al Ittihad, Kanté compra clube da Bélgica

Com N’Golo Kanté, trabalho, generosidade e humildade serão as ambições de RE Virton para os próximos anos. Com o desejo de levar bem alto as cores de Gaume, da província e da Valônia, N’Golo Kanté convida todas as forças vivas do território a se unirem a um projeto que quer ser unificador e digno dos apoiadores da Excelsior. Todos juntos, sempre mais alto”.