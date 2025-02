Novo reforço, Bruno Fuchs treina com elenco, mas desfalca o Palmeiras no clássico com São Paulo

O zagueiro Bruno Fuchs participou neste sábado de seu primeiro treino com o elenco do Palmeiras, um dia após ser anunciado como reforço do clube. Contratado em negociação que envolveu a ida de Caio Paulista para o Atlético-MG, o defensor viveu uma situação inusitada: enquanto o time mineiro conseguiu inscrever tanto Caio quanto o atacante Rony no BID da CBF a tempo de utilizá-los, o Palmeiras não teve a mesma rapidez, e Fuchs não poderá enfrentar o São Paulo neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Mesmo sem poder contar com o zagueiro, o técnico Abel Ferreira comandou um treino tático na Academia de Futebol. Os jogadores realizaram atividades técnicas em campo reduzido, com enfrentamentos de toques limitados. Além disso, Felipe Anderson, ainda em transição física por conta de dores no púbis, seguiu trabalhando separado sob a supervisão do departamento médico.

O Palmeiras precisa da vitória para seguir vivo na briga por uma vaga no mata-mata do Paulistão. Atualmente, o time alviverde ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 16 pontos, atrás de Ponte Preta (18) e São Bernardo (19). Caso não vença, o time corre o risco de ser eliminado ainda na primeira fase, algo que não acontece há 15 anos na competição estadual.

Diante desse cenário, Abel Ferreira deve escalar força máxima no clássico contra o São Paulo. A provável equipe titular tem: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Estêvão e Facundo Torres (Flaco López).

O Palmeiras ganhou uma sobrevida na última quinta-feira ao derrotar a Inter de Limeira por 3 a 0 e encontra um São Paulo pressionado e desgastado após empate por 3 a 3 com o Velo Clube, em Brasília.