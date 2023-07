Novo recorde de temperatura global pode durar pouco tempo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/07/2023 - 3:42 Compartilhe

Esta semana viu a temperatura global mais quente já registrada, de acordo com dados de duas agências de monitoramento climático.

Na segunda-feira, a temperatura média global atingiu 17,01 graus Celsius, a mais alta nos dados do Centro Nacional de Previsão Ambiental dos EUA, que remonta a 1979. Na terça-feira, subiu ainda mais, chegando a 17,18 graus Celsius. O recorde anterior de 16,92 graus Celsius foi estabelecido em agosto de 2016.

O Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia na quarta-feira também twittou que a temperatura global de segunda-feira foi um recorde em seu conjunto de dados.

Especialistas alertam que o recorde pode ser quebrado várias vezes este ano. Robert Rohde, principal cientista da Berkeley Earth, disse em um post no Twitter na terça-feira que o mundo “pode muito bem ter alguns dias ainda mais quentes nas próximas 6 semanas”.

Este recorde global é preliminar, mas é outra indicação de quão rápido o mundo está esquentando , já que a chegada do fenômeno climático natural El Niño , que tem um efeito de aquecimento, está em camadas sobre o aquecimento global alimentado pelas mudanças climáticas.

“Não é um recorde para comemorar e não será um recorde por muito tempo, com o verão do hemisfério norte ainda à frente e o El Niño se desenvolvendo”, disse Friederike Otto, professor sênior de ciência do clima no Grantham Institute for Climate Change and the Environment. no Reino Unido.

Este ano já foram batidos recordes de calor em todo o mundo, com consequências devastadoras.

Nos Estados Unidos, o Texas e o Sul sofreram uma onda de calor brutal no final de junho, com temperaturas de três dígitos em Fahrenheit e umidade extrema. As altas temperaturas no México mataram pelo menos 112 pessoas desde março.

Uma forte onda de calor na Índia matou pelo menos 44 pessoas em todo o estado de Bihar. A China também experimentou várias ondas de calor intensas e registrou o maior número de dias quentes – onde a temperatura máxima diária ultrapassou 35 graus Celsius (95 graus Fahrenheit) – durante um período de seis meses desde o início dos registros.

O Reino Unido registrou o junho mais quente desde que os registros começaram em 1884, de acordo com o serviço meteorológico nacional do país, o Met Office. A temperatura média do mês foi de 15,8 graus Celsius (60,4 Fahrenheit), quebrando o recorde anterior em 0,9 grau Celsius.

“Juntamente com a variabilidade natural, o aquecimento de fundo da atmosfera da Terra devido à mudança climática induzida pelo homem aumentou a possibilidade de atingir altas temperaturas recordes”, disse Paul Davies, pesquisador principal de extremos climáticos do Met Office e meteorologista-chefe, em um comunicado.

À medida que a crise climática se intensifica, os cientistas têm certeza de que ondas de calor recordes devem se tornar mais frequentes e mais severas.

O novo recorde de temperatura média global é outro alerta, disse Otto. “Isso apenas mostra que temos que parar de queimar combustíveis fósseis, não em décadas, agora. Este dia é apenas um número, mas para muitas pessoas e ecossistemas é uma perda de vidas e meios de subsistência.”

