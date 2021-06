Novo reality do SBT de Dony de Nuccio terá presença de Caio Castro, Joelma, e mais

O novo reality do SBT que contará com apresentação de Dony de Nuccio já tem muitos convidados famosos que prometem aumentar a audiência do canal. O “Te Devo Essa”, produzido pela emissora em parceria com o Discovery Home & Health, trará Marcos Pasquim, Caio Castro e Joelma na primeira temporada.

O teaser do primeiro episódio já revelou que as primeiras participantes, além dos citados acima, são Maiara e Maraisa, Marília Mendonça e Eliana. O programa é a versão brasileira do “Celebrity IOU”, atração em que os famosos presenteiam alguém que gostam com uma reforma da casa. Além de Dony, o reality será apresentado pelo arquiteto Renato Mendonça. Na gringa, o programa é apresentado pela dupla Jonathan e Drew Scott, os gêmeos do “Irmãos à Obra”.

O programa vai ao ar no SBT neste sábado (5), às 21h30

