Novo quadro do Jornal Nacional deixa Renata Vasconcellos emocionada ao vivo

Nesta quinta-feira (10), William Bonner contou uma novidade durante o Jornal Nacional. Um novo quadro será apresentado todos os dias na Globo, chamado “Fatos e Pessoas”, que mostrará os bastidores dos jornalistas da emissora enquanto fazem seu trabalho.

Durante o anúncio da novidade, diversos profissionais responsáveis por fazer o Jornal Nacional acontecer apareceram, e Bonner explicou um pouco mais do “Fatos e Pessoas”. “A partir desta quinta-feira, nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você alguns momentos da intimidade de nós, jornalistas. Você vai ouvir mensagens de áudio de celular que nós trocamos com parentes nossos, com as nossas famílias. O motivo dessa iniciativa de fazer uma ideia equivocada, que esses dias tão difíceis ajudaram a criar na imaginação de muita gente, porque, desde início da pandemia, nós, jornalistas, nunca deixamos de trabalhar. Nós tivemos que tomar todo cuidado para manter vocês informados sobre os fatos e proteger você das Fake News”, disse Bonner.

Renata Vasconcellos se emocionou, e fez uma declaração poderosa quando a câmera voltou para ela. “Nós, jornalistas, damos as notícias que nós próprios vivenciamos. Nós somos jornalistas e nós estamos aqui por você, pelo nosso país, cada um de nós. É nossa missão, é como a gente pode ajudar”, disse.

Confira:

A partir desta quinta-feira (10), nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você alguns momentos da intimidade de nós, jornalistas. Você vai ouvir mensagens de áudio de celular que nós trocamos com parentes nossos, com as nossas famílias. pic.twitter.com/prMjoZjbAQ — Jornal Nacional (@jornalnacional) June 11, 2021

