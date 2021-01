Novo programa do SBT conta com Ivan Moré e Ticiana Villas Boas como apresentadores

O SBT já tem data marcada para gravar o piloto do “Vem Pra Cá”, novo programa matinal da emissora. O estúdio já está reservado para semana que vem e os nomes dos apresentadores já foram divulgados: Ivan Moré e Ticiana Villas Boas, segundo informações do Notícias da TV.

Antes, o “Vem Pra Cá” ficou prometido para Chris Flores, mas a direção mudou de ideia. Ticiana voltou para o SBT depois de três anos de “férias”, e Ivan estava em contato com a empresa desde sua saída da Globo, em 2019. E você não leu errado, o nome do programa é um dos bordões do chefe Silvio Santos.

A atração não tem data de estreia, mas provavelmente ficará no horário em que estão Primeiro Impacto e Bom Dia e Cia. Quem também ocupará espaço do programa é o chef Carlos Bertolazzi, responsável pela área de culinária. Ticiana foi escolhida no lugar de Chris porque seu marido, Joesley Batista, tem diversas empresas dispostas a patrociná-la: JBS, PicPay, Banco Original e Flora.

