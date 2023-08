Novo programa de relacionamento de Sabrina Sato e Marcelo Adnet expõe intimidade de famosos

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 16/08/2023 - 11:20 Compartilhe

Sabrina Sato e Marcelo Adnet estão juntos pela primeira vez em um trabalho, que promete grandes revelações ao público. No dia 17 de agosto, eles estreiam no comando de “Sobre Nós Dois“, novo programa do Globoplay e GNT. A cada episódio, os apresentadores recebem três duplas – de casais, amigos inseparáveis, parceiros de trabalho, entre outras -, sendo duas de convidados famosos e outra de anônimos com uma história peculiar sobre sua relação.

Descontraído e cheio de interação com a plateia, “Sobre Nós Dois” é composto por perguntas sobre intimidade, passando por temas como sexo, ciúmes, mesquinharia, manias irritantes, paixão, solidão, entre outros. Os apresentadores também participam e dão seus pontos de vista sobre os assuntos abordados. Entre os convidados estão: Paulo Vieira, Deborah Secco, Antônio Fagundes, Xuxa e Junno Andrade, Manu Gavassi e Rafa Kalimann, Milton Cunha e Eduardo Costa, Camila Queiroz e Klebber Toledo, Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Fábio Porchat e João Vicente, Gabriela Prioli e Thiago Mansur, Flávia Alessandra e Otaviano Costa.

A ISTOÉ Gente marcou presença na pré-estreia do programa nesta terça-feira, 15, e conversou com os apresentadores, que estão com altas expectativas com a novidade. Segundo eles, as gravações foram tão dinâmicas e divertidas que esqueceram estar trabalhando e, por isso, fizeram revelações para lá de íntimas e engraçadas.

“O programa virou uma mesa de bar, virou uma troca muito gostosa de confiança. Eu acho que tinha uma hora que a gente esquecia que tava sendo tudo gravado, a gente não viu o tempo passar, tava mesmo se divertindo. Foi muito legal! E eu comecei a me sentir até careta, depois de um certo tempo, e com falta de experiência. Acho que tem muita coisa pra experimentar agora”, comenta Sabrina.

A apresentadora comemora a liberdade que a atração lhe proporcionou. “Às vezes, a TV tem uma tendência engessada. É muito bom quando a gente encontra um formato, quando a gente encontra pessoas, quando encontra essa troca, que a gente pode se soltar e se sentir confiante pra poder falar as besteiras, falar do nosso jeito e se divertir. Então eu tô muito feliz e muito feliz de fazer esse programa com a Adnet”, destaca.

Adnet, por sua vez, pontua que a parceria com Sabrina foi o complemento perfeito para a atração. Além disso, o apresentador acredita que as experiências pessoais de ambos também tenham contribuído para a condução do programa.

“Acho que quando a gente se expõe, expõe uma coisa nossa pessoal, a gente está abraçando o mundo inteiro. Todo mundo tem histórias pessoais, todo mundo tem traumas… e é um programa onde a gente conta a derrota como se fosse uma vitória, né? As grandes derrotas da vida ali viram um motivo de riso. Então é uma terapia em grupo muito positiva, em que a gente fala coisas íntimas e quando a gente traz algo íntimo, a gente está encorajando quem está do nosso lado a se abrir também“, reflete Marcelo Adnet.

Com direção-geral de Joana Lessa, “Sobre Nós Dois” conta com dez episódios, que vão ao ar às terças e quintas. A estreia é dia 17 de agosto, às 18h no Globoplay e às 22h30 no GNT.

