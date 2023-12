Novo procurador-geral da República toma posse nesta segunda

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/12/2023 - 2:28 Para compartilhar:

O subprocurador Paulo Gonet tomará posse nesta segunda-feira (18) no cargo de procurador-geral da República. A cerimônia será realizada, às 10h, na sede da Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília. É esperada a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outras autoridades dos três poderes.

A indicação de Gonet para o cargo foi feita por Lula e aprovada pelo Senado Federal no último dia 13, após sabatina no Senado. Foram registrados 65 votos favoráveis.

Entre as autoridades previstas na posse, estão os 73 subprocuradores do Ministério Público Federal e os representantes máximos dos braços do MPF, como Ministério Público do Trabalho e também o Militar. A cerimônia será restrita aos convidados e haverá transmissão ao vivo pelo canal do MPF no Youtube.

Ele será o décimo procurador-geral da República desde a redemocratização. O mandato é de dois anos.

Gonet vai suceder a procuradora-geral interina Elizeta de Paiva Ramos, que está no cargo desde o fim de setembro, após a saída de Augusto Aras.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias