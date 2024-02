Novo problema identificado em aeronaves 737 Max da Boeing pode atrasar entregas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 7:06 Para compartilhar:

A Boeing está reparando 50 jatos 737 Max, ainda não entregues, após reportar novos problemas na aeronaves. Um funcionário de uma empresa fornecedora identificou furos mal perfurados em algumas fuselagens dos aviões.

A Boeing informou que o problema pode atrasar algumas entregas no curto prazo, mas que os 737 Max operantes podem continuar voando. A companhia disse ainda que está finalizando os procedimentos de análise e espera apurar nos próximos dias quanto tempo o processo deve demorar.

A Spirit AeroSystems, que tem estado no centro dos problemas de qualidade que afetam os 737 Max, forneceu as fuselagens para os modelos que estão em reparo. A aeronave da Boeing operada Alaska Airlines, cuja porta explodiu no mês passado, também possuía uma fuselagem fabricada pela Spirit. Fonte: Dow Jones Newswires.

