Novo presidente peruano anuncia que gabinete estará pronto no início de abril

O novo presidente do Peru, Martín Vizcarra, assinalou neste domingo (25) que o novo gabinete ministerial que o acompanhará será anunciado no início de abril, em suas primeiras declarações após assumir o cargo na sexta-feira, substituindo Pedro Pablo Kuczynski, que renunciou.

“Dissemos (na sexta-feira) que precisávamos de um prazo de 10 dias. Dois dias se passaram, ou seja, em oito dias” o gabinete estará pronto, informou Vizcarra a jornalistas após visitar o Hospital Infantil de Lima, onde chegou sem avisar, para saber das necessidades deste emblemático centro de saúde do país.

Durante o que foi sua primeira atividade oficial, Vizcarra se recusou a dar detalhes sobre quem designará como primeiro-ministro “para não gerar especulação”, disse.

O presidente anunciou na sexta-feira, durante uma mensagem à nação no Congresso após sua posse, que renovaria todo o gabinete liderado pela segunda vice-presidente, Mercedes Aráoz, pelos últimos seis meses.

Até que o primeiro gabinete de Vizcarra assuma, os 19 ministros que compõem o Conselho de Ministros continuam no cargo.

O novo líder destacou em seu discurso que “colocaria todo o seu esforço para melhorar a saúde e a educação”.

Vizcarra não quis comentar sobre a situação jurídica do ex-presidente Kuczynski, que, no sábado, foi proibido de deixar o país por 18 meses por ordem de um juiz no âmbito de uma investigação da Procuradoria por suposta lavagem de dinheiro.

“Agora sou o presidente da República em exercício e não podemos dar opinião oficial”, afirmou.

A Procuradoria também fez uma operação em duas casas do ex-presidente no sábado em busca de documentos que liguem as empresas Kuczynski à empreiteira Odebrecht.